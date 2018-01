Biopic 'Agnelli' su Sky Atlantic Hd

ROMA, 20 GEN - Presentato in anteprima mondiale alla 74/ma Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, il biopic 'Agnelli' arriva in tv il 21 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Atlantic HD, a 15 anni dalla morte di Gianni Agnelli. Il documentario, anche in simulcast su Sky Tg24 HD e Sky Arte HD, disponibile su Sky on Demand, è prodotto da HBO in collaborazione con Consolidated Documentaries. Diretto da Nick Hooker, con produttore esecutivo l'ex direttore di Vanity Fair USA Graydon Carter, mette al centro la figura dell'"Avvocato" visto dagli americani, in un ritratto dell'uomo e dell'industriale, che si snoda attraverso un ricco susseguirsi di immagini e testimonianze: la famiglia, gli amici, i professionisti, i collaboratori e anche i rivali di Gianni Agnelli. Tra i ricordi, quelli di alcune delle celebri e affascinanti donne che lo conobbero come Pamela Churchill, Anita Ekberg e Jackie Kennedy, accompagnati da un filmato in Super8 di Benno Graziani rinvenuto di recente.