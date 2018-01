Grosvenor romantico con Filarmonica

MILANO, 23 GEN - Benjamin Grosvenor detiene una serie di record tutti accumunati da un aggettivo "il più giovane". Uno per tutti, nel 2011 a 19 anni, è stato l'artista più giovane a suonare nella serata inaugurale dei Proms di Londra. Con la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly si era esibito nel 2016 ed è ora tornato suonando nel Concerto per pianoforte e orchestra in la min di Edvard Grieg e concedendo poi al pubblico incantato un bis. Ma la collaborazione continuerà anche nei prossimi giorni. Il 24 con la Filarmonica diretta da Riccardo Chailly riproporrà infatti lo stesso concerto al Barbican centre nella prima tappa della tournée invernale dell'orchestra. Anche a Londra, come ieri sera a Milano, il programma prevede la sinfonia n. 4 di Caijkovskij mentre la suite dell'opera di Sostakovic Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk in Inghilterra sarà sostituita dalla più italiana ouverture della Gazza ladra di Rossini.