A teatro Magrelli con Woolf vs Joyce

ROMA, 28 GEN - Virginia Woolf, l'autrice di Gita al faro e Una stanza tutta per se', in prima linea per la parità di genere, 'contro' James Joyce, il tormentato autore dell'Ulisse. Sono i primi protagonisti dei Cultural Combat che Valerio Magrelli, poeta, saggista, docente di letteratura francese e, per l'occasione, conduttore, porterà al Piccolo Eliseo dal 29/1, mutuando il format che da tempo spopola a Londra: i Cultural Combat Events dell'Intelligence Squared che mettono insieme, anzi, l'uno contro l'altro celebri accoppiate, come Grecia e Roma, Jane Austen ed Emily Bronte, Verdi e Wagner. In scena a Roma, in collaborazione con La Cometa dell'Arte, 6 incontri fino per 12 big della Letteratura del '900, con anche Belli contro De Lamartine, Elsa Morante ed Anna Maria Orte, Celine e Proust, Pier Paolo Pasolini e Gabriel Garcia Marquez, fino a quella che Magrelli chiama ''la mission impossible di Nabokov, che cerca di stroncare Dostoevskij. Il vero compito oggi - dice - è avvincere non al libro, ma al libro di qualità''.