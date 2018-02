Black Panther film fenomeno in Usa

NEW YORK, 19 FEB - L'inclusione al box office paga. Tra passaparola del pubblico e recensioni stellari, file chilometriche fuori dalle sale e spettatori vestiti con i costumi del personaggi del film, "Black Panther" ha trionfato ai botteghini nordamericani con un record di 201,8 milioni di dollari nel fine settimana o una stima di 235 milioni da venerdì a lunedi', il ponte di President's Day. Il film diretto da Ryan Coogler, basato sulla Pantera Nera della Marvel Comics, prodotto dai Marvel Studios e distribuito da Walt Disney, ha battuto ogni aspettativa piazzandosi come un record per febbraio e il quinto in assoluto per incassi dietro a "pezzi da novanta" come "Star Wars: The Force Awakens," "Star Wars: The Last Jedi," "Jurassic World" e "The Avengers". "Viva il Re Wakanda!", ha proclamato la Disney riferendosi alla mitica e avanzata nazione africana rappresentata nel film, costato 200 milioni di dollari: la produzione piu' cara con un cast a maggioranza di colore e uno dei pochi centrato su un supereroe nero.