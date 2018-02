Sensualità di Kelela fa danzare Milano

MILANO, 20 FEB - Un R&B sensuale e narcotico ha invaso il Teatro Principe di Milano per la data unica in Italia dell'americana Kelela. Nell'anteprima del festival torinese Club To Club, che prosegue stasera al Fabrique con Fever Ray, la cantante di origine etiope ha presentato un set di poco più di un'ora che tocca tutte le sue tappe fino all'album d'esordio dello scorso ottobre 'Take Me Apart'. Il concerto parte dal singolo LMK, ballad soul elettronica che incanta il pubblico milanese grazie a una coreografia incentrata su Kelela, passi stilizzati, calibrati con le sincopi garage e le percussioni house e hip-hop. La messinscena è nuda, i colori saturi da light design teatrale, mentre due coriste stendono strati vocali spettrali come i beat creati da producer come Arca, intrecciati ai vocalizzi agili e agli acuti strozzati spesso trasfigurati con effetti. Il fulcro di tutto è Kelela, con la sua carica sensuale oscura, estetica afrocentrica e lirica capace di analizzare lucidamente i lati amari del sentimento.