Poesie in audiolibro lette da Mirabella

ROMA, 20 FEB - Ventisette classici della poesia italiana, da Giacomo Leopardi a Giovanni Pascoli, da Dante Alighieri a Giosuè Carducci, sono stati raccolti nell'audiolibro 'Domani a memoria', con la voce di Michele Mirabella e l'introduzione del linguista e filologo Luca Serianni. L'opera, che esce il 23 febbraio per Volume Audiobooks (www.volumeaudiobooks.com), contiene alcune tra le più importanti poesie da conoscere e sapere a memoria selezionate, oltre che lette, da Mirabella, appassionato conoscitore della poesia e della buona lingua italiana. "Domani a memoria - sottolinea Serianni nell'introduzione - è un titolo che allude ironicamente (e forse nostalgicamente) alla prescrizione tipica di una scuola del tempo andato. Il suo fascino sta soprattutto nella capacità di lettura dell'interprete...". Per il linguista "sono irresistibili, tra le altre, le letture della Fontana malata di Palazzeschi, con le sue onomatopee, o i dialoghi, in cui Mirabella riesce a dare timbro e spessore diversi ai vari interlocutori...".