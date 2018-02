Cultura, bilancio aumentato di 1 mld

ROMA, 22 FEB - 22 FEB - Nei quattro anni di azione di governo del ministro di beni culturali e turismo, Dario Franceschini, il bilancio del Mibact "è stato portato da 1.546.779.172 euro a 2.442.115.280 euro, con un incremento di circa un miliardo di euro e il conseguente aumento dei fondi per i restauri del patrimonio culturale pubblico e privato, per il sostegno alle istituzioni culturali del Paese, il funzionamento di musei e soprintendenze". Lo annuncia il Mibact in un report delle attività 2014-2018, da oggi online sul suo sito istituzionale. La tendenza all'incremento di risorse, viene sottolineato, ha investito anche gli altri settori: "le risorse per il settore cinematografico e audiovisivo, la musica, il teatro, la lirica, la danza sono passate da 389.847.077 euro a 740.938.530 euro". "Quattro anni di lavoro intenso di cui sono orgoglioso e felice", commenta Franceschini che sottolinea come nel suo governo le politiche per cultura e turismo abbiano "conquistato una nuova centralità".