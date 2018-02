Moda: Pucci, seduzione e tocco sportivo

MILANO, 22 FEB - Il fascino di Marilyn Monroe e il jet set anni Cinquanta, senza scordare lo spirito sportivo. Ecco i codici di stile della collezione per l'inverno 2018/19 di Emilio Pucci, disegnata da un team creativo interno all'azienda. I legami di Emilio Pucci con l'America, il suo amore per lo sportswear e una pionieristica licenza lingerie risalente agli anni '50 ispirano un percorso che punta dritto al glamour. La silhouette è sinuosa o allungata, con grandi piumini, ampi giacconi e cappotti double face dal tono utilitario. Ma ecco anche chiari rimandi al fascino di Marylin Monroe: vite segnate, gonne ampie che ricordano i classici di Pucci dipinti a mano o sottovesti intarsiate. I top corti di maglia evidenziano le forme, mentre le sottovesti si portano come abitini. I monocromi di Pucci amati da Marilyn per gli abiti in jersey di seta con intarsi di pizzo impreziositi da alta gioielleria proveniente dagli archivi Bulgari sottolineano ulteriormente l'aura jet set del viaggio Americano.