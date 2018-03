Sopracciglia, i segreti da guru Usa

BOLOGNA, 16 MAR - Ad ali di gabbiano, pettinate, sottilissime, folte o marcate? Per uno sguardo magnetico e sempre giovane le sopracciglia devono essere curate a regola d'arte ma sia donne che uomini sbagliano e con pinzette, mascara e matite colorate fanno pasticci. Lo precisa Anastasia Soare, visagista e guru della cura delle sopracciglia riconosciuta in tutto il mondo (suo il brand Anastasia Beverly Hills è fra le linee più vaste al mondo di prodotti per sopracciglia). L'esperta, che conta 16 milioni di followers su Instagram sparsi in ogni angolo del globo, è arrivata alla fiera di Bologna in occasione della 51esima edizione di Cosmoprof, la kermesse internazionale dedicata al mondo del beauty. L'esperta però qui non espone nulla (lancerà per la prima volta in Itala la sua linea il prossimo giugno). Partecipa invece alla fiera per trovare ispirazione su trend e innovazione. All'ANSA svela i segreti per occhi perfetti e fa l'elenco dei più comuni errori che si fanno per disegnare e truccare le sopracciglia.