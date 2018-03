Dieci prime nazionali a Borgio Verezzi

BORGIO VEREZZI (SAVONA), 20 MAR - Il Festival di Borgio Verezzi 2018 si aprirà con un'anteprima teatral-musicale: a inaugurarlo sarà il 7 luglio 'Le dive dello swing', di cui sono protagoniste Ladyvette, cioè Teresa Federico, Valentina Ruggeri e Francesca Nerozzi, il trio di attrici e cantanti reduce dal successo della fiction di Rai1 'Il paradiso delle signore', accompagnate dal pianista Roberto Gori. Le anticipazioni sulla 52/ma edizione, che proseguirà fino al 19 agosto, sono state date durante la presentazione della Mostra sulla storia del Festival, in programma la prossima estate al Museo di Arte Contemporanea di Calice. "In cartellone - ha detto il direttore artistico, Stefano Delfino - ci saranno 13 spettacoli, dieci dei quali in prima nazionale per 27 serate complessive". Tra gli spettacoli da segnalare Il Purgatorio che si terrà nelle Grotte di Borgio Verezzi, a cavallo di Ferragosto: secondo appuntamento del progetto sulla Divina Commedia di Dante, cominciato nel 2017 con l'Inferno, sarà in forma itinerante.