Diamante Blu Farnese da corti all'asta

NEW YORK, 21 MAR - Uno dei più importanti diamanti storici emerge dopo 300 anni sul mercato. Il leggendario "Blu Farnese" da 6,16 carati, donato nel 1715 a Elisabetta Farnese regina di Spagna, verrà messo all'asta da Sotheby's a Ginevra dopo esser passato di mano attraverso quattro corti europee. La favolosa pietra a forma di pera sta per fare il giro del mondo, da Hong Kong a Londra, Singapore e Taipei passando il 14 aprile per New York. L'attesa dell'asta del 15 maggio nella sede ginevrina di Sotheby's è di 3,7-5,3 milioni dollari. "E' difficile esprimere l'emozione di tenere in mano una gemma scoperta secoli fa, sapendo che proviene dalle leggendarie miniere di Golconda in India, le stesse dove fu scoperto il mitico diamante Hope", ha detto David Bennett, presidente della divisione Gioielli e co-presidente di Sotheby's Svizzera. La casa d'aste fa notare che il blu è il colore dei re: nel XVII e XVIII secolo i diamanti azzurri erano considerati il massimo dono per un reale.