Novecento di carta in mostra a Milano

MILANO, 22 MAR - Sono opere che per la loro 'delicatezza', possono uscire solo per brevi periodi dalle teche o dagli archivi dove vengono conservati, disegni, acquarelli, schizzi di grandi maestri, come Amedeo Modigliani, Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi, Michelangelo Pistoletto, le 200 in mostra fino primo luglio al Castello sforzesco di Milano. L'esposizione 'Novecento di carta' include disegni, incisioni, stampe, libri d'artista, carte dipinte, di 100 artisti, conservate negli archivi civici e biblioteche del Comune di Milano e nelle collezioni di Intesa Sanpaolo.