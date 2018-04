Festival Letterature, anche incontri off

ROMA, 23 APR - Cambiare restando nel solco della continuità. E' la sfida del Festival Internazionale Letterature di Roma (al via il 3 maggio) che nel 2018 allarga i suoi orizzonti con un'esplosione di appuntamenti, tutti a ingresso gratuito: alle 8 serate alla Basilica di Massenzio al Foro romano, agli incontri in 25 biblioteche di tutta la città, che in questa edizione sono oltre 40, si aggiunge un programma off in cinque fine settimana sul filo conduttore di questa edizione: 'Il diritto/Il rovescio - L'inesauribile corrente delle parole', e un nuovo logo. Tra gli incontri speciali, l'8 maggio arriva Eduard Limonov, lo scrittore e dissidente russo, che per la prima volta esce dalla Russia dopo 23 anni, al quale Emmanuel Carrere ha dedicato una famosa biografia romanzata, che sarà in Italia con la sua autobiografia, 'Zona Industriale' (Sandro Teti Editore). Il 3 maggio alla Casa delle Letterature si inaugura una mostra su Maria Lai con 4 sculture inedite dedicate al Premio Nobel Grazia Deledda, mai esposte finora.