Johansson, più girl power in Avengers

ROMA, 24 APR - Più girl power nel nuovo Avengers, Infinity War, diretto da Joe e Anthony Russo, in sala dal 25/4 in 900 copie con Disney e in tutto il MCU (Marvel Cinematic Universe). E' una delle cose che soddisfa di più Scarlett Johansson, che riprende nel film, dove tutti i supereroi sono uniti nel difendere l'Universo dal potentissimo Titano Thanos (Josh Brolin), il ruolo di Natasha Romanoff alias Vedova nera. "Ho promosso la necessità di più energia femminile sia nel cast che nella troupe negli ultimi dieci anni - spiega l'attrice - Così è bellissimo vedere un gruppo che rappresenta più la diversità come lo è vedere il pubblico che accoglie e chiede ancora più supereroine forti". La storia riunisce Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr ), Thor (Chris Hemsworth), Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo), Captain America (Chris Evans (Steve Rogers), Dottor Strange (Benedict Cumberbatch), Spiderman (Tom Holland), Black Panther (Chadwick Boseman), Scarlet (Elizabeth Olsen) e tutto il gruppo dei Guardiani della Galassia.