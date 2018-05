Moda, scouting in Africa contro razzismo

MILANO, 22 MAG - Tunisia, Costa d'Avorio, Senegal e Nigeria. Sono gli stati africani che fanno parte del tour organizzato da African Fashion Gate e guidato dal nuovo Presidente Onorario Fiona Winter Swarovski, per fare scouting di modelle da portare in Italia. L'obiettivo - spiegano dall'associazione nata a Dakar (Senegal) nel 2014 che organizza l'evento la moda veste la pace - è combattere il razzismo nel mondo della moda. Durante il tour verranno scelte 5 ragazze che verranno ospitate in Italia, a Napoli, dove condivideranno un appartamento, e frequenteranno dei corsi di portamento, dizione, bon ton e moda, a cura di Jelena Ivanovic e dell'etoile Raffaele Paganini. Lo step successivo, prima di farle approdare sulle passerelle, è quello di farle sfilare attraverso flash mob, durante le fashion week internazionali, da New York a Milano, fino a Parigi, durante l'evento di African Fashion Gate, presso il Museo del Louvre.