Festival Universo Assisi per territorio

MILANO, 17 LUG - Si terrà dal 21 al 29 luglio il festival "Universo Assisi - A Festival in Secret Places" che, nella suggestiva città umbra, unirà musica contemporanea, poesia, letteratura, filosofia, teatro, architettura e danza nell'ottica della valorizzazione del territorio. Tra gli artisti presenti Michael Nyman, celebre per le colonne sonore, con "Piano solo concert" (25 luglio, 21.30, sagrato dell'abbazia di S.Pietro), Michele Placido, che porterà in scena "Gloriosus Franciscus", opera unica prodotta per "Universo Assisi" (29 luglio, 21.30, sagrato della basilica di S.Maria degli Angeli) e la tappa italiana dei Cie Toula Limnaios con "Tempus Fugit", uno spettacolo di danza contemporanea nella cripta dell'Abbazia di S.Pietro, alle 21.30. Antonella Ruggiero sarà in concerto con "Souvenir d'Italie" al Fai Bosco di S.Francesco (29 luglio). "Per 9 giorni il territorio sarà un palcoscenico", ha sottolineato il sindaco, Stefania Proietti.