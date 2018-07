Alla Spezia 50/o festival del jazz

GENOVA, 18 LUG - Sarà dedicato a Martin Luther King e avrà guest star come Benny Golson la 50/a edizione del Festival internazionale del jazz della Spezia intitolato quest'anno 'Americana' per la direzione di Antonio Ciacca, dal 23 al 29 luglio a Spezia, Lerici, Porto Venere e Aulla. "E' un altro evento di questa estate che qualifica il golfo di La Spezia - ha detto l'assessore alla Cultura della Regione Liguria Ilaria Cavo stamani - Spezia e dintorni diventano punto di riferimento del jazz in maniera bidirezionale perché per alcuni artisti di talento c'è anche la possibilità di andare oltre Oceano. E' un grande scambio". Il festival (festivaljazzlaspezia.it) interamente dedicato a Martin Luther King in occasione del 50/o anniversario della sua morte avrà il suo clou sabato sera 28 luglio in piazza Mentana con la suite per orchestra jazz composta da Ciacca dedicata al simbolo della lotta per i diritti dei neri. La serata sarà intervallata dalla lettura di testi da parte di Federico Rampini.