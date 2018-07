Romeo&Juliet on ice all'Arena il 6/10

VERONA, 18 LUG - 250 persone, un cast che unisce attori e stelle dello sport tra cui 6 medaglie d'oro olimpiche e 12 campioni del mondo di pattinaggio su ghiaccio, effetti speciali, un allestimento curato nei minimi dettagli:' Romeo & Juliet', il suggestivo musical su ghiaccio diretto dal russo Ilya Averbukh, tocca l'Arena di Verona il 6 ottobre. Averbukh, produttore, coreografo ed ex campione mondiale di pattinaggio, ha curato le cerimonie dei Mondiali di Calcio di Russia e in passato le coreografie di importanti manifestazioni sportive mondiali. Ha partecipato all'ideazione di oltre 200 progetti artistici e la sua prossima scommessa è il classico di Shakespeare. L'Arena si sarà un'enorme pista di pattinaggio."Si sta avverando un mio grande sogno - dice Averbukh - a cui non riesco a credere finché non sarà realtà: quello di portare questo mito internazionale dell'amore per la prima volta fuori dalla Russia proprio nella città in cui Shakespeare l'ha ambientato".