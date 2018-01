Pyeongchang: via a colloquio fra Coree

(ANSA-AP) - LOSANNA (SVIZZERA), 20 GEN - Funzionari del Comitato olimpico e del Governo della Corea del Nord e dalla Corea del Sud si stanno incontrando nella sede del Comitato olimpico internazionale, per decidere come si comporteranno ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang del mese prossimo. I ministri dello Sport di entrambi i Paesi si sono già incontrati mercoledì e hanno deciso di schierare un'unica Nazionale nelle sfide a cinque cerchi, marciando sotto un'unica bandiera nella cerimonia d'apertura del 9 febbraio. Sarebbe la prima volta che i Comitati olimpici coreani si presentano al via di una competizione internazionale con un'unica squadra. Il presidente del Cio, Thomas Bach, dice che tutte le parti, inclusa il Comitato organizzatore dei Giochi di Pyeongchang, ieri hanno dialogato per l'intero giorno.