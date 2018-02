Pellegrino-Noeckler per Team Sprint

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 19 FEB - Saranno Federico Pellegrino, medaglia d'argento nella gara sprint, e Dietmar Noeckler a formare la coppia azzurra che scenderà in pista per la gara Team Sprint a tecnica libera dei Giochi olimpici di Pyeongchang, in programma mercoledì (ore 11 italiane). Dopo i dubbi dei giorni scorsi, soprattutto legati alla condizione di Noeckler, il ct Sepp Chenetti ha deciso di puntare sulla coppia consolidata (sono vicecampioni del mondo in carica della specialità), che solo il 14 gennaio scorso ha vinto la tappa di Coppa del Mondo di Dresda. La gara si svolgerà all'Alpensia cross country sport centre.