Tennis: Wta, Wozniacki al comando

ROMA, 19 FEB - Grazie alla finale riconfermata a Doha (ed al forfait della sua diretta inseguitrice in semifinale), per la quarta settimana la numero uno del ranking è Caroline Wozniacki, tornata in vetta dopo il trionfo agli Australian Open. Alle spalle della danese, staccata di appena 45 punti c'è la rumena Simona Halep (ma la 26enne di Costanza si è infortunata alla pianta del piede destro). Unica novità tra le top-ten il ritorno, in decima posizione, della ceca Petra Kvitova, che grazie al trionfo a Doha ha scalato 11 posti in un colpo solo. Saluta l'èlite mondiale - almeno per il momento - la tedesca Julia Goerges. Camila Giorgi è sempre la prima delle azzurre nella classifica pubblicata stamane dalla Wta: la 26enne marchigiana perde due posizioni e scivola al numero 63. Alle sue spalle posizione invariata anche per la veterana Francesca Schiavone, 93esima, mentre fa due passi indietro Sara Errani, numero 143. Stabile Roberta Vinci, 156esima.