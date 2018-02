F1: Wolff, curioso di vedere la Ferrari

ROMA, 22 FEB - "La Ferrari ha capito che le manca poco per vincere il Mondiale. L'anno scorso la loro macchina era la più veloce quando è cominciata la stagione. Poi, per una serie di circostanze sfortunate, non hanno vinto il campionato. Per questo credo che la Ferrari sarà un avversario molto forte. Sono molto curioso di vedere il 'lancio' della loro nuova monoposto, sarò davanti alla televisione per guardarla". Così Toto Wolff, direttore esecutivo della Mercedes AMG F1, durante la presentazione della vettura che correrà la stagione 2018 di F1.