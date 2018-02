Giochi: Fontana, smettere non è facile

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 22 FEB - "Sono state due settimane incredibili, che chiudono con un botto il mio quadriennio olimpico: ora non so se continuerò o smetterò". Cosi' Arianna Fontana chiude la sua Olimpiade, il cui bilancio personale e' di un oro, un argento e un bronzo. "Ora voglio godermi le medaglie - ha detto dopo la conquista della terza piazza sul podio dello short track 1.000 metri - Smettere non sarebbe facile: questo sport ti trasmette tanto, e dovrei trovare qualcosa che mi appassioni altrettanto".