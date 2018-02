F1: Arrivabene, orgogliosi nostro lavoro

MARANELLO, 22 FEB - "Abbiamo lavorato consapevoli di costruire una Ferrari e questo ci rende orgogliosi e rappresenta un esempio di eccellenza italiana". Lo ha detto il team principal della scuderia Ferrari Maurizio Arrivabene, presentando la nuova SF71H. "La Ferrari è diversa perché è fatta in Italia, qui a Maranello. E ciò crea il grande feeling. Un pensiero - ha aggiunto - ai ragazzi che hanno contribuito a questa macchina, pezzo per pezzo, dal design all'aerodinamica, fino al lavoro intellettuale. Tutti stanno in piedi - ha detto indicando gli ingegneri e gli uomini in rosso dietro alla vettura - questo è segno di rispetto ma anche di grande consapevolezza".