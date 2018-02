Ricordato l'Alberto Sordi romanista

ROMA, 24 FEB - Nel 15/o anniversario della scomparsa, Alberto Sordi torna a entusiasmare. E' accaduto nell'Aula magna del Centro Onesti, messa a disposizione da Giovanni Malagò, che ha ospitato una commemorazione. I Cavalieri della Roma e l'Unione tifosi romanisti hanno ricordato l'attore nelle vesti di fan giallorosso. La mattinata è scivolata via in un clima nostalgico, fra testimonianze, filmati, foto. Applausi per le performance antilaziali di Sordi. Hanno fatto gli onori di casa Antonio Calicchia e Fabrizio Grassetti, presidenti dell'Associazione cavalieri Roma e dell'Unione tifosi romanisti, accompagnati dalla madrina Simona Rolandi e dal collega giornalista Claudio Moroni. All'evento, patrocinato dalla Fondazione Sordi, dall'As Roma, dal II Municipio Roma Capitale e dal Coni, hanno partecipato Tempestilli, Ginulfi, Losi, Alicicco, Enrico Vanzina e Massimo Wertmueller. E' stato presentato il libro di Mario Bianchini su Alberto Sordi 'Brogger giallorosso-Io e la Roma nati insieme nel 1927'.