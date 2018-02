Milan sbanca Olimpico, 0-2 alla Roma

ROMA, 25 FEB - Il Milan non si ferma più e sbanca l'Olimpico nel posticipo serale, battendo la Roma per 2-0 con due gol italiani, di due ragazzi cresciuti nel vivaio: Cutrone e Calabria. Così ora la squadra rinata da quando sulla panchina rossonera c'è Rino Gattuso è a sette punti dalla zona Champions, ovvero dai 'cugini' dell'Inter, ora quarti, contro cui giocherà il derby domenica prossima. La Roma rimane a 50 punti ma scende al quinti posto, e per Di Francesco sarà una settimana di polemiche anche roventi. Intanto per i giallorossi oggi ci sono stati i fischi della tifoseria.