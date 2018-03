Spalletti "Inter in apnea da qui a fine"

MILANO, 17 MAR - "Non serve fare una buona gara e giocarne due sotto il nostro massimo livello. Questo fa la differenza. Le motivazioni devono essere a duemila, tutti in apnea da qui alla fine, pedalare e spingere. Noi abbiamo bisogno di prestazioni e punti": e' il realismo del tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alle prese con una squadra che deve trovare equilibrio e continuita' per conquistare un posto in Champions. Alla vigilia della trasferta a Genova contro la Sampdoria, l'allenatore da' la carica per la volata finale che passa da ogni partita. "Domani -dice- mi aspetto una gara giocata fino all'ultimo secondo".