Taekwondo: Belgian Open, 4 bronzi Italia

ROMA, 19 MAR - L'Italia del taekwondo si conferma protagonista anche nel Belgian Open, che si è chiuso domenica sera a Lommel, a pochi chilometri da Anversa. Rispetto alla prova inaugurale in Egitto, questa volta è mancato l'acuto, ovvero la vittoria, ma il risultato di 4 medaglie di bronzo conferma che la strada intrapresa dal direttore tecnico azzurro, Claudio Nolano, è quella giusta per competere ai massimi livelli, in vista dell'attesissimo Gran Prix d'Italia, a giugno a Roma. Di rilievo il risultato ottenuto dalle due azzurre Daniela Rotolo e Cristiana Rizzelli nella categoria -67 kg, in cui hanno condiviso il terzo gradino del podio. A livello maschile, i protagonisti sono stati i pesi forti, Roberto Botta, bronzo nella categoria -80 kg (stesso risultato che aveva conseguito poche settimane fa in Egitto), e Luigi Traversa, terzo nella categoria -87 kg (dopo il titolo italiano conquistato due mesi fa a Fondi).