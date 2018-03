Eurolega: Zalgiris Kaunas-Milano 77-65

ROMA, 20 MAR - Comincia con un ko l'ultimo doppio impegno dell'Eurolega per l'Armani Milano. L'Olimpia è stata sconfitta per 77-65 sul parquet dei lituani dello Zalgiris Kaunas. Una partita in cui la squadra di Simone Pianigiani non aveva nulla da chiedere, lontanissima dai playoff ai quali i lituani si sono invece avvicinati in maniera quasi definitiva con la vittoria di questa sera.