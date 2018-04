Atp Montecarlo: A.Zverev ai quarti

ROMA, 19 APR - Il belga David Goffin e il tedesco Alexander Zverev sono i primi due giocatori a qualificarsi per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, terzo della stagione e primo sulla terra battuta. Goffin, testa di serie n. 6, ha superato lo spagnolo Roberto Bautista Agut (11) in due set con il punteggio di 6-4 7-5. Zverev, n. 3 del seeding, ha battuto per 6-4 4-6 6-4 il connazionale Jan-Lennard Struff, che ieri aveva eliminato al secondo turno Fabio Fognini.