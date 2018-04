Via iscrizioni Rally Italia Talent 2019

ROMA, 24 APR - Rally Italia Talent si riparte subito a tutto gas. A grande richiesta degli appassionati dopo il successo straordinario dell'edizione appena conclusa che ha visto ben 7.338 iscritti, sono state aperte in anticipo le iscrizioni alla sesta edizione del Grande Fratello dei motori targato Aci, tramite il form online in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it. I vincitori della 5^ Edizione, Andrea Nori e Sofia Peruzzi entrambi ventiduenne, parteciperanno come gara Premio da ufficiali al Rally d'Italia Sardegna, dal 7 al 10 giugno, con una vettura ufficiale Abarth gommata Yokohama. Tantissime le novità dell'edizione 2019, come sempre supportata dall'Automobile Club d'Italia Nella persona del suo Presidente, Angelo Sticchi Damiani, e dalla FIA, l'inserimento di una categoria propedeutica Under 16 denominata RIT YOUNG, l'apertura della RIT ACADEMY per la formazione degli Under 18. Prevista la realizzazione del primo Reality di automobilismo sportivo su un importante Network televisivo nazionale in chiaro.