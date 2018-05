Malagò 'Governo? Sport sarà all'altezza'

ROMA, 25 MAG - "Un contratto importante, non ci sono elementi né di preoccupazione né di perplessità. Sono tutti argomenti che non solo sono legittimi ma direi anche doverosi. Il mondo dello sport sarà all'altezza di queste istanze e delle risposte che dovrà dare". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando il contratto di governo firmato da Cinque Stelle e Lega, in riferimento alla parte che riguarda lo sport e in particolare le attività del Comitato olimpico nazionale italiano. Parlando delle tante iniziative legate alla Giornata nazionale dello sport presentata stamane in sala Giunta, Malagò ha quindi precisato: "Il governo deve sapere che facciamo tante cose, non solo vincere le medaglie".