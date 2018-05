Arriva il Gdpr: al Tim WCap di Catania un workshop per capire cosa cambia per la privacy

CATANIA - Mancano ormai pochissimi giorni all'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Gdpr). Si tratta di un rinnovato quadro normativo che impatterà in modo importante sulle organizzazioni di ogni dimensione: l'ora X scatterà il prossimo 25 maggio, senza possibilità di rinvio. Da quel giorno la raccolta e il trattamento dei dati saranno normati con regole con molto più rigide, faranno la loro comparsa nuovi principi e l'utente alla fine dovrebbe trarre giovamento da comportamenti più espliciti da parte delle aziende. I cambiamenti, dunque, saranno molteplici.

In vista dell'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla privacy, tree sta organizzando insieme a studio legale Parasiliti e alla spinfoff universitaria ICTLab, il workshop GDPR e DPO - Guida al nuovo Regolamento Europeo per la protezione dei dati, un evento dedicato alla next generation of lawyers e all’innovazione nel mondo della professione legale.

Il workshop dura 12 ore, è rivolto ad avvocati, professionisti e aziende e si terrà il 25 e 26 maggio al TIM WCAP di Catania.

Si tratterà anche la figura del DPO - Data Protection Officer - e la seconda giornata sarà interamente dedicata a temi informatici molto importanti come cyber security, data center ecc.

A questo link, troverete tutte le informazioni sul corso (prezzi, orari, programma, form di iscrizione): http://tree.it/gdpr/