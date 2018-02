Ema: Comune Milano, ricorso è fondato

MILANO, 22 FEB - Il ricorso del Comune di Milano per contestare l'assegnazione della sede di Ema ad Amsterdam "è fondato e ricevibile, come lo stesso tribunale dell'Unione europea ha riconosciuto". Lo afferma all'ANSA l'avvocato che ha presentato i ricorsi al Tribunale Ue e alla Corte dei Conti europea, in merito alle indiscrezioni secondo cui il Consiglio Ue avrebbe ritenuto il documento irricevibile. Il Consiglio Ue "non rigetta nulla perché non ha il potere di farlo, come non ha nessun potere di dichiararlo irricevibile".