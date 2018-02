Il Premio Leonardo a Adolfo Guzzini

ROMA, 23 FEB - Il premio Leonardo 2017 è stato conferito a Adolfo Guzzini, presidente di iGuzzini Illuminazione, "l'uomo della luce come strumento di innovazione sociale", sottolinea la motivazione. La cerimonia, quest'anno a Palazzo Barberini a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: appuntamento annuale con l'iniziativa promossa dal Comitato Leonardo - nato 25 anni fa - per premiare le eccellenze del Made in Italy. I premi Leonardo Qualità Italia 2017, a "quattro eccellenze Made in Italy di diversi settori industriali", sono stati assegnati alle società Astaldi, Herno, Kiton, Santa Margherita Gruppo Vinicolo. Il premio Leonardo Start Up a Panoxyvir, un "progetto innovativo" nel settore farmaceutico. Il Premio Leonardo International a Toshiaki Higashihara, presidente e ceo di Hitachi. Nel corso della cerimonia anche la consegna degli undici premi di laurea finanziati da imprenditori soci del Comitato Leonardo.