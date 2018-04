Strega, i 12 in corsa per edizione 2018

ROMA, 19 APR - Ecco i 12 candidati al Premio Strega 2018 scelti tra le 41 opere segnalate: la dozzina in corsa è stata annunciata a Roma. La cinquina sarà votata alla Fondazione Bellonci il 13 giugno. Il vincitore il 5 luglio al Ninfeo di Villa Giulia, a Roma. Sono: Marco Balzano, Resto qui (Einaudi); Carlo Carabba, Come un giovane uomo (Marsilio); Carlo D'Amicis, Il gioco (Mondadori); Silvia Ferreri, La madre di Eva (NEO Edizioni); Helena Janeczek, La ragazza con la Leica (Guanda); Lia Levi, Questa sera è già domani (Edizioni E/O); Elvis Malaj, Dal tuo terrazzo si vede casa mia (Racconti Edizioni); Francesca Melandri, Sangue giusto (Rizzoli); Angela Nanetti, Il figlio prediletto (Neri Pozza); Sandra Petrignani, La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg (Neri Pozza); Andrea Pomella, Anni luce (ADD Editore); Yari Selvetella, Le stanze dell'addio (Bompiani). Escluso dagli 11 in corsa al Premio Strega Giovani, "per i temi trattati", 'Il gioco' di Carlo D'Amicis, perché "adatto esclusivamente a un pubblico di adulti".