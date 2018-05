Centrale atomica galleggiante in Artico

MOSCA, 21 MAG - La prima centrale atomica galleggiante al mondo, la russa 'Akademik Lomonosov', ha raggiunto l'Artico e ha attraccato nel porto di Murmansk. Nella città della Russia settentrionale riceverà in autunno il combustibile nucleare e quindi nell'estate del prossimo anno navigherà per 5.000 chilometri alla volta di Pevek, dove fornirà energia al porto della città nell'estremo oriente russo, nonché a una serie di piattaforme petrolifere e a un impianto di desalinizzazione. La 'Akademik Lomonosov' era salpata a fine aprile da San Pietroburgo, dove è stata costruita. Gli ambientalisti di Greenpeace temono che un incidente possa mettere a repentaglio l'ecosistema dell'Artico trasformando la centrale nucleare in una "Chernobyl fluttuante".