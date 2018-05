Globi d'oro, Amelio alla carriera

ROMA, 25 MAG - Il Globo d'Oro alla Carriera al regista Gianni Amelio e il Gran Premio della Stampa Estera al film L'esodo di Ciro Formisano e la menzione speciale al cortometraggio Numeruomini di Gianfranco Ferraro: sono i premi speciali che l'associazione della Stampa Estera ha deciso di assegnare quest'anno. Alla 58/a edizione del premio, l'associazione annuncia oggi anche le cinquine dei Globi d'Oro 2018: i vincitori saranno svelati durante la cerimonia di premiazione del 13 giugno a Villa Medici a Roma. Guidano le nomination Brutti e cattivi (in 4 categorie: opera prima, commedia, miglior attore, miglior film) e Finché c'è prosecco c'è speranza (in 3: opera prima, sceneggiatura, fotografia). Per il MIGLIOR FILM si sfidano: Brutti e cattivi di Cosimo Gomez, Dove non ho mai abitato di Paolo Franchi, L'intrusa di Leonardo Di Costanzo, L'ordine delle cose di Andrea Segre, Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni.