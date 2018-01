Accolto fallimento Vicenza, c'è curatore

VICENZA, 15 GEN - Il Tribunale ha accolto oggi la richiesta di fallimento del Vicenza Calcio, avanzata dalla Procura berica, nominando come curatore pro-tempore il commercialista Nerio De Bortoli, che aveva già svolto lo stesso incarico nel fallimento del Venezia Calcio. De Bortoli oggi era già a Vicenza, e nel pomeriggio si è recato al centro tecnico di Isola Vicentina per parlare con lo staff e i giocatori biancorossi. C'è attesa per le ulteriori decisioni che il Tribunale vicentino potrà prendere tra giovedì e venerdì prossimi, quando esaminerà la situazione nell'udienza pre-fallimentare.