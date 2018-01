Conte, no comment su voci Dzeko

LONDRA, 19 GEN - Nessuna conferma, ma neppure smentite: Antonio Conte non commenta le voci su una presunta offerta del Chelsea alla Roma per Edin Dzeko. "La mia risposta è sempre la stessa, non sono interessato a queste indiscrezioni - la risposta di Conte alla vigilia della trasferta di Brighton -. In queste settimane di mercato la stampa è sempre la prima a conoscere i trasferimenti. Per quanto mi riguarda, a me interessa mostrare rispetto per i miei giocatori e per quelli delle altre squadre. E in questo momento io voglio parlare solo di Alvaro Morata e Michy Batshuayi. Ho sempre detto che sono felice di lavorare con questo gruppo di giocatori - ha aggiunto il tecnico dei Blues -, e che il mio obiettivo è di migliorarli".