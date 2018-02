Bologna: ds Bigon verso il rinnovo

BOLOGNA, 22 FEB - Rinnovo in vista per il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, in scadenza di contratto a giugno. A ufficializzarlo è stato l'ad Claudio Fenucci, nel corso di una conferenza stampa organizzata all'interno del centro sportivo di Casteldebole. "Ci siederemo prossimamente intorno a un tavolo per definire un nuovo accordo. Il Bologna - ha argomentato - valuta positivamente il suo lavoro e c'è la volontà comune di andare avanti assieme. Vogliamo dare continuità gestionale al club, che si sta consolidando in Serie A".