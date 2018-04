De Magistris: Concentrati sulla volata

NAPOLI, 23 APR - "E' stata una grande gioia per tutta la città, ma adesso bisogna essere tutti concentrati per la volata finale". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine del Consiglio comunale, torna a commentare la vittoria del Napoli nell'Allianz stadium di Torino, sulla Juve. "La squadra ci crede - ha affermato - ieri è venuta fuori l'immagine di una squadra che non molla, che è concentrata, che ha la giusta adrenalina psicologica con la quale ha superato anche le evidenti difficoltà fisiche delle ultime partite". In merito alla festa spontanea dei tifosi che si sono riversati nelle strade della città, il sindaco ha detto: "E' stata una festa bella e gioiosa, perché per noi vincere a Torino contro la Juventus è una grande impresa anche per come è arrivata con un gol alla fine e avendo dominato". "Ora però - ha aggiunto - la festa deve finire perché bisogna lavorare per vincere tutte le partite e giocare domenica sperando che sabato 'Inter possa vincere o almeno fermare la Juventus'".