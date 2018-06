Svezia-Corea del Sud 1-0

ROMA, 18 GIU - La Svezia ha battuto la Corea del Sud 1-0 in una partita del girone F dei Mondiali, giocata a Nizhni Novgorod. La squadra che ha sconfitto l'Italia nello spareggio per l'accesso alla fase finale ha confermato le sue scarse doti tecniche e si è imposta grazie ad un rigore realizzato al 19' st da Granqvist. Il penalty è stato concesso dopo l'intervento della Var: Kim Min-Woo è intervenuto in area su Claesson, facendolo cadere. L'arbitro ha giudicato l'intervento regolare fra le proteste degli svedesi, decisione cambiata dopo l'intervento della Var.