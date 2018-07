Cagliari, 9 gol in amichevole a Pejo

CAGLIARI, 17 LUG - Il Cagliari riparte da Pavoletti: tre dei nove gol del Cagliari nella seconda amichevole stagionale, questa sera a Pejo (Trento) contro il Rotaliana, portano la firma del bomber ex Napoli e Genoa. Un buon test per il tecnico Rolando Maran: a segno anche Capuano, Cigarini su rigore, Sau, Farias, Deiola e Castro. Non c'è ancora una squadra tipo: il neo allenatore rossoblù ha mischiato le carte tenendo inizialmente in panchina Faragò, Barella e Farias, subentrati nella ripresa. Assente anche Cragno: si è allenato regolarmente ma giocherà domani in una nuova amichevole contro il Real Vicenza. Fuori dal campo Srna: il terzino croato può prepararsi con il gruppo ma, con la squalifica per doping che scadrà ad agosto, non può disputare nemmeno le gare amichevoli. Intanto arrivano buone notizie dal botteghino: già 650 biglietti venduti in prelazione abbonati per l'amichevole dell'8 agosto con l'Atletico Madrid del neo campione del mondo Griezmann.