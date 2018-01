Affido figli e assegno mantenimento al marito: "la moglie è violenta"

MARSALA (TRAPANI) - Un caso di ripetute violenze tra le mura domestiche, a Marsala. Il tribunale, dopo una serie di procedimenti penali e civili, ha sentenziato l'affido esclusivo dei figli minori al padre, stabilendo che la moglie deve versare all’ex marito l’assegno di mantenimento per i bambini. L’uomo, infatti, prima della separazione, sarebbe stato vittima della moglie, che l’avrebbe colpito anche a bastonate in testa e minacciato prima con un coltello e poi addirittura con un fucile. E’ stato anche denunciato e processato, come se il violento fosse lui, ma è stato assolto.



In un altro processo a essere condannata (sei mesi) per violenze fisiche sul marito è stata la donna, che quando puntò il fucile contro l’uomo probabilmente non ha premuto il grilletto soltanto perché uno dei loro bambini, terrorizzato, fece da scudo al padre. Anche i servizi sociali hanno evidenziato i comportamenti violenti della donna e chiesto la tutela dei figli.