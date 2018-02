All'alba di festa a Catania: Sant'Agata torna tra i suoi devoti

Catania - Con le imponenti misure di sicurezza in vigore quest'anno, il rischio era quello di non trovare posto all'interno della cattedrale per vivere uno dei momenti più intensi ed emozionanti della Festa di Sant'Agata, patrona della città di Catania. Ma alla fine gli accessi, seppur controllati, sono stati consentiti a tutti coloro che ancor prima dell'alba, erano già assiepati dietro la porta della cattedrale per poter assistere prima all'uscita del busto reliquario della santa dalla cameretta, il luogo in cui viene custodito durante l'anno, e poi alla celebrazione della Messa dell'Aurora. E così è stato anche per questa edizione 2018 della festa: in tanti, tantissimi, devoti con sacco bianco e non, hanno atteso con trepidazione che Santaiutuzza, intorno alle 6, tornasse a riabbracciarli in quel vortice di gioia ed emozione che come in un rito, ogni anno si ripete con la stessa intensità. Quindi dopo la Messa dell'Aurora, il busto reliquario è stato posto sul fercolo per dare inizio al lungo giro esterno della processione che si concluderà a notte fonda.

Video di Orietta Scardino