Valverde, il Comune pubblica il video con gli sporcaccioni del paese

Filmati mentre gettano rifiuti ingombranti in una strada dopo averli scaricati dal cassone di una motoape. Oltre la multa, però, questa questa volta gli “sporcaccioni” hanno avuto una punizione supplementare. La registrazione è stata postata sul profilo Facebook del Comune, naturalmente con i volti coperti, come prevede la legge per la privacy: scelta di rispetto, che è mancato agli “sporcaccioni”.