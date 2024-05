Le immagini dell’incidente sull’A18 tra Giarre e Fiumefreddo: lunghe code in autostrada

INCIDENTE STRADALE

Due persone sono rimaste ferite, una in maniera grave, in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo l’autostrada Catania Messina, poco dopo lo svincolo di Fiumefreddo di Sicilia, in direzione Messina. Tre i veicoli coinvolti. Uno dei feriti, una donna, è stata trasportata dall’elicottero dell’elisoccorso nell’ospedale Cannizzaro di Catania. Un tratto di autostrada è stato chiuso al traffico. Sull’arteria si è formata una coda di circa 5 chilometri, che si è smaltita solo a tarda sera.

