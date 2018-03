Basket, il derby Agrigento Trapani visto da Le Iene

C'è il derby di A2 tra Fortitudo Agrigento e Trapani e per presentarlo arrivano le Iene. Una è Silvio Schembri, il giornalista che per lungo tempo, prima di approdare alla popolare trasmissione di Italia Uno e prima ancora a La Gabbia con Gianluigi Paragone, è stato anche addetto stampa della società di pallacanestro agrigentina. Una passione per il basket che Silvio Schembri non ha perso nemmeno oggi che da Milano segue e racconta le sue storie surreali in giro per l'Italia.