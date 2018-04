L'incontro ravvicinato tra un orso e un motociclista: ecco com' è andata

Un incontro ravvicinato che avrebbe potuto avere anche conseguenze spiacevoli per l'intrepido motociclista che in una delle stradelle di montagna del Trentino ha incontrato un orso lungo il suo percorso. Il giovane, nell'attesa che l'animale, un bell'orso grigio, si spostasse e tornasse tra i boschi, ha cominciato a riprenderlo. E lui, l'orso, per nulla infastidito è rimasto a lungo sul ciglio della strada probabilmente aspettando a sua volta che l'intruso se ne andasse. E così è stato. Perchè alla fine il giovane motociclista ha invertito la marcia ed è tornato indietro.